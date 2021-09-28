Росатом предупредил о мошенниках, требующих от его имени предоплату за участие в аукционах

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Звонки от имени ответственных лиц Росатома с предложениями юридическим и физическим лицам внести предоплату за участие в аукционе либо оплатить обеспечение за якобы выигранный тендер совершают мошенники, они не имеют отношения к госкорпорации. Об этом говорится в заявлении Росатома, распространенном во вторник.

"В госкорпорацию "Росатом" стали поступать обращения граждан и юридических лиц о получении ими сообщений от мошенников, представляющихся ответственными лицами по закупкам Росатома и его предприятий, - говорится в сообщении госкорпорации. - Мошенники требуют внести предоплату, оплатить получение обязательной сертификации для участия в конкурсных процедурах или перечислить денежные средства в качестве обеспечения за уже выигранный конкурс".

Как отмечается в сообщении госкорпорации, предприятия атомной отрасли не взимают плату за участие в закупочных процедурах. Все закупочные процедуры и их условия, а также годовые программы закупок предприятий атомной отрасли публикуются в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте закупок Росатома www.zakupki.rosatom.ru. "Никакие дополнительные требования, не представленные в конкурсной документации, не могут быть предъявлены", - отмечается в заявлении. Все электронные закупочные процедуры проводятся на официально аккредитованных электронных торговых площадках в соответствии с тарифными планами операторов: ЭТП "Сбербанк -АСТ", ЭТП "РТС-Тендер", ЭТП "Россельторг", ЭТП "ЭТС". В связи с этим Росатом настоятельно рекомендовал проверять наличие закупочной процедуры на указанных сайтах, - говорится в сообщении.