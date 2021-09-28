США включили Хорватию в программу безвизового въезда

ТАСС, 28 сентября. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и госсекретарь Энтони Блинкен во вторник объявили Хорватию новым участником программы безвизового въезда. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

"Я поздравляю Хорватию с тем, что она стала 40-м участником программы безвизового въезда <...>, и надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество по ключевым вопросам", - приводятся в заявлении ведомства слова Майоркаса. Отмечается, что решение вступит в силу не позднее 1 декабря.

Программа безвизового въезда позволяет гражданам некоторых стран находиться в Соединенных Штатах с туристическими и деловыми целями без визы до 90 дней. Чтобы участвовать в программе, государство должно отвечать ряду требований в области иммиграции и безопасности.