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Минтруд разъяснил условия получения денежной компенсации за неиспользованный отпуск

В ведомстве отметили, что выплату за все неиспользованные дни отпуска работник может получить, в частности, при увольнении

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минтруд разъяснил, в каких случаях можно получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск. Выплату за все неиспользованные дни отпуска работник может получить при увольнении, сообщается в официальном Instagram ведомства.

Заменить неиспользованный отпуск денежной компенсацией возможно и в том случае, если ежегодный оплачиваемый отпуск превышает 28 календарных дней. "Дополнительную часть (ту, которая превышает 28 дней или часть из этих дней) можно заменить денежной выплатой", - указывается в сообщении министерства.

Отмечается, что некоторым работникам в обязательном порядке предоставляется полный срок отпуска. В их число входят будущие мамы, несовершеннолетние работники и трудящиеся при вредных или опасных условиях. При увольнении они также получают компенсацию за неиспользованные дни отпуска. А работникам, трудящихся при вредных условиях, при письменном согласии можно заменить часть отпуска на компенсацию, уточняет Минтруд.

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