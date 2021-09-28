Расходы на поддержку пенсионеров в Татарстане в 2021 году увеличили почти на 1 млрд рублей

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Бюджет Татарстана предусматривает 6 млрд рублей на меры поддержки пожилых людей в 2021 году. Об этом во вторник на брифинге в кабмине республики сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

"Из бюджета Республики Татарстан на меры социальной поддержки в 2021 году [выделено] 13,5 млрд рублей. 6 млрд из 13,5 млрд рублей, или каждый второй рубль, идет на поддержку людей пожилого возраста. Наиболее многочисленные категории льготников - это ветераны труда, предпенсионеры и пенсионеры, которые не относятся ни к федеральным, ни к региональным категориям, собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и старше", - сказала Зарипова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана, в прошлом году на меры социальной поддержки из бюджета республики выделяли 11,1 млрд рублей. На поддержку людей пожилого возраста - 5,1 млрд рублей.

По данным министерства, федеральными мерами поддержки в республике пользуются 290 тыс. человек, республиканскими - 520,4 тыс. человек. Средний размер пенсий в Татарстане составляет 15 475 рублей.