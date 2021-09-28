В Хорватии с 4 октября станут обязательными сертификаты о вакцинации в социальной сфере

ЗАГРЕБ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Хорватии в связи с пандемией коронавируса с 4 октября в обязательном порядке будут требовать у сотрудников социальной сферы и системы здравоохранения соответствующие ковид-сертификаты о вакцинации. Об этом говорится в опубликованном во вторник решении Национального штаба гражданской защиты.

В соответствии с решением, все сотрудники, которые не смогут предоставить ковид-сертификаты, будут должны дважды в неделю проходить ПЦР-тестирование на наличие коронавируса или предъявлять подтверждения о наличии антител не старше шести месяцев. В противном случае они не смогут посещать рабочие места.

Аналогичные требования будут касаться и пациентов больничных учреждений, которым не требуется срочная медицинская помощь.

Стартовавшую в Хорватии 27 декабря 2020 года вакцинацию от коронавируса только первым компонентом прошло 53,48% взрослого населения (44,57% всех граждан страны).

Первый случай заражения в республике был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано свыше 401 тыс. заболевших, более 385 тыс. инфицированных выздоровели, 8 614 жителей в результате осложнений умерли.