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Пандемия COVID-19

В Петербурге заготовили 1,2 тыс. литров крови с антителами для лечения пациентов с ковидом

В 2020 году городская станция переливания крови приняла более 49 тыс. доноров, они сдавали кровь более 85 тыс. раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Стационары Петербурга в пандемию заготовили 1,2 тыс. литров плазмы от доноров крови для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Смольного.

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"За период с весны 2020-го по осень 2021-го заготовлено 1 223 литра антиковидной плазмы от 1 700 доноров, передана антиковидная плазма в 10 стационаров города" - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в 2020 году городская станция переливания крови приняла более 49 тыс. доноров, они сдавали кровь более 85 тыс. раз.

Использование плазмы при лечении больных ковидом в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести прописано во временных методических рекомендациях Минздрава РФ.

По последним данным, в Петербурге выявили 616 707 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 578 270 человек, умерли 21 738. За последние сутки в городе выявили 1 530 случаев заражения.

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РоссияПандемия COVID-19
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