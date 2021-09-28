ТАСС, 28 сентября. Видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, сообщила в своем Telegram-канале главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

"YouTube только что удалил оба наших немецких канала без возможности восстановления. YouTube-канал RT DE на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, согласно данным Tubular Labs, мы обходим Deutsche Welle и других немецких гигантов. За один только июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров", - написала она.

Симоньян отметила, что ранее Люксембург отказал RT в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии.

Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова также сообщила об удалении двух каналов. "YouTube удалил канал RT DE, а также второй наш канал DFP без права восстановления", - написала она в своем Telegram-канале.