Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в пустых словах и обещаниях в сфере климата

РИМ, 28 сентября. /ТАСС/. Шведская 18-летняя экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала действия мировых лидеров в области борьбы с климатическими изменениями, обвинив их в "пустых словах и обещаниях". С таким заявлением она выступила во вторник на открытии молодежной конференции Youth4Climate в Милане, трансляцию вел телеканал Rai News 24.

"Зеленая экономика - бла-бла-бла. Нулевые [показатели углеродных выбросов к] 2050 году - бла-бла-бла, - сказала она. - Это все, что мы слышим от наших так называемых лидеров. Слова, которые звучат прекрасно, но пока не привели к действиям. Наши надежды и мечты тонут в их пустых словах и обещаниях".

"Объемы выбросов продолжат расти. Мы можем обратить эту тенденцию вспять, но потребуются радикальные решения", - сказала Тунберг.

Конференция Youth4Climate, организованная итальянским правительством, завершится в четверг. В ноябре в Глазго запланирована 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), на которой сопредседательствует Италия.

Тунберг стала известна после эмоционального выступления в ООН в сентябре 2019 года, вызвавшего большой общественный резонанс. В своей речи на саммите по климату она заявила главам государств, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также упрекнула мировых лидеров в том, что для борьбы с загрязнением атмосферы не предпринимается достаточно усилий.