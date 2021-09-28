В YouTube объяснили удаление немецких каналов RT

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. YouTube объяснил удаление двух немецких каналов RT нарушением условий пользования видеохостинга в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса. Об этом сообщается в заявлении RT DE, опубликованном во вторник на сайте телеканала.

"У YouTube ясные предписания, которые устанавливают, что разрешено на платформе, - приводит канал слова представителя видеохостинга. - RT DE получило предостережение за загрузку контента, который нарушает наши правила касательно ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19". "Это привело к тому, что права на публикацию видео были приостановлены. Во время приостановки прав владельцы канала попытались обойти ограничения, использовав другой канал; как следствие оба были удалены из-за нарушения пользовательских условий", - утверждали в YouTube.

Как отметили в RT DE, 21 сентября телеканал получил от видеохостинга отказ на публикацию в течение недели видео. Этот срок должен был истечь 28 сентября, но YouTube по вышеназванным причинам удалил оба немецких канала.

Ранее об удалении каналов сообщила в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.