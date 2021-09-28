Генассамблея ООН завершилась без новых случаев коронавируса

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Новых случаев заболевания среди участников недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН не было, в том числе, после сообщений о заблевании спикера Госдепартамента Неда Прайса. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы не зафиксировали новых случаев заболевания и не получали информации от других постоянных представительств о таких случаях", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, сообщала ли об этом случае американская делегация, Хак ответил, что подобных обращений не было. Ранее в Госдепартаменте уже отмечали, что от момента посещения Прайсом Генассамблеи до появления первых симптомов заболевания прошло почти 100 часов.

Вечером 22 сентября стало известно о том, что министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, сопровождавший Болсонару в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи, заразился коронавирусом. Из-за этого чиновник пробудет на карантине в США 14 дней, в то время как остальные члены делегации во главе с Болсонару тем же вечером вылетели в Бразилиа. В пятницу входивший в делегацию сын президента Жаира Болсонару Эдуарду также сообщил, что заразился коронавирусом.