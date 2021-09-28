Франция стала седьмой страной мира, где COVID-19 заболели более 7 млн человек

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом достигло во вторник во Франции отметки в 7 002 393 человек. Об этом сообщило мониторинговое агентство Sante publique France, действующее при Министерстве здравоохранения страны. Таким образом, Франция стала седьмой страной в мире, где число инфицированных превысило отметку в 7 млн.

За сутки, прошедшие с вечера понедельника, наличие коронавивируса было подтверждено у 6765 человек. При этом третий день подряд показатель уровня позитивных тестов на коронавирус составляет 1,2% от общего числа. За семь дней в стране были госпитализированы 1859 человек.

За период пандемии во Франции умерли от COVID 116615 человек, при этом в госпиталях - 89780 человек. За последние 24 часа в больницах умерли 60 пациентов. За семь дней были помещены в реанимацию и палаты интенсивной терапии 468 человек, из них в реанимацию - 340.

По положению на понедельник одну дозу вакцины получили 50 млн 200 тыс. 815 человек.