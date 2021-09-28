В Чувашии отменили все массовые мероприятия

ТАСС, 28 сентября. Власти Чувашии приостановили проведение всех массовых мероприятий с очным участием граждан в республике из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте правительства региона.

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"[Запрет] проведения массовых мероприятий, в том числе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, с очным присутствием граждан", - отмечается в документе.

Согласно указу, приостанавливается оказание соответствующих услуг в торгово-развлекательных центрах, предприятиях общественного питания, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Ограничения будут действовать до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 33 797 случаев коронавируса. Выздоровели 30 568 человек, умерли 2 293 пациента с подтвержденной инфекцией.