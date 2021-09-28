ЕСПЧ удовлетворил жалобу "Яблока" о нарушениях на выборах 2011 года

ПАРИЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу воронежского отделения партии "Яблоко" на подтасовки на выборах в Госдуму, которые состоялись в декабре 2011 года. Соответствующее решение опубликовала во вторник пресс-служба суда.

Истцы в лице партии, ее воронежского крыла и двух граждан - Василия Тимошенко и Вячеслава Крапивкина - в своем заявлении утверждают, что результаты подсчета голосов в Калачеевском и Семилукском районах Воронежа были сфальсифицированы: имевшиеся у них на руках протоколы отличались от опубликованных позже. Эти результаты были получены после пересчета голосов, в котором приняли участие не все члены участковой избирательной комиссии. При этом, по их словам, национальные суды и следственные органы не обеспечили справедливого разбирательства.

Согласно предыстории, описанной в вердикте, российские суды, рассматривавшие дело, отклонили жалобы истцов, поскольку предъявленные ими документы "не могли использоваться в качестве доказательства". Обращения в прокуратуру и Следственный комитет также были отклонены. Правительство отмечало, что жалобы заявителей были должным образом рассмотрены национальными судебными органами двух уровней юрисдикции, что права заявителей не были нарушены, и что выборы были проведены в строгом соответствии с законом.

"Суд пришел к выводу, что национальные судебные органы не обеспечили эффективного рассмотрения жалоб заявителей. Суд отмечает, что у заявителей была возможность подать ходатайство о возобновлении производства после заключения Конституционного суда. Однако такое ходатайство о возобновлении производства было бы бессмысленным по прошествии значительного времени, когда все документы были уничтожены. Соответственно, имело место нарушение статьи 3 Протокола № 1 к Конвенции по правам человека [о праве на честные выборы]", - говорится в решении.

В этой связи ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить по €5 тыс. каждому заявителю (в связи со смертью Крапивкина выплата присуждена его супруге) в качестве компенсации морального ущерба. В то же время судьи отклонили остальные финансовые требования, в том числе на возмещение судебных издержек.