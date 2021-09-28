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Минцифры наделят полномочиями по проведению госполитики в сфере литературной деятельности

За ведомством закреплена в том числе функция по определению государственной политики в сфере издательской и полиграфической деятельности

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вопрос о наделении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ полномочиями по осуществлению госполитики в сфере литературной деятельности включен в повестку заседания правительства РФ 29 сентября. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Проектом постановления вносятся изменения, предусматривающие наделение Минцифры России полномочиями по выработке и реализации государственной политики в сфере литературной деятельности, а также устанавливающие, что ведомство является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере литературной деятельности", - говорится в материалах к заседанию.

Пока за Минцифры закреплена в том числе функция по определению государственной политики в сфере издательской и полиграфической деятельности. Ранее сообщалось, что в положении об этом министерстве предлагается слова об "издательской и полиграфической деятельности" заменить словами о "литературной, издательской и полиграфической деятельности".

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