Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с каналов RT DE и DFP

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор направил письмо в Google с требованием снять все ограничения с каналов RT DE и DFP и пояснить причины их введения, сообщает пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today, а также объяснить причины их введения", - сказано в сообщении.

Корпорации Google грозит штраф до 1 млн рублей в случае отказа снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и DFP, при повторном отказе сумма штрафа может достичь 3 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

"Также Кодексом об административных правонарушениях РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать 3 млн рублей.