Росстат опроверг информацию о хищении данных волонтеров с сайта переписи населения

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Информация о хищении данных волонтеров с сайта Всероссийской переписи населения не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росстата, комментируя информацию в СМИ об утечке данных.

"Росстат считает невозможным хищение каких-либо данных о волонтерах с сайта strana2020.ru так как подбором волонтеров и организацией их деятельности занимается Росмолодежь и Роспатриотцентр. Соответственно, регистрация волонтеров осуществляется на сайте Добро.Ру. Список переписчиков, которые будут приходить к жителям, формируется территориальными органами Росстата исключительно в офлайновой форме. Базы данных надежно защищены", - сообщили в пресс-службе.

Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на Telegram-источники сообщило на своем сайте, что данные волонтеров Всероссийской переписи населения утекли в сеть и выставлены на продажу на даркнет-форуме.

Как уточнили в пресс-службе, появившаяся в интернете информация об утечке данных 68 тыс. волонтеров вызывает сомнение, так как общее число волонтеров, зарегистрированных для участия в переписи, составляет всего около 50 тыс. человек. "Дополнительное сомнение вызывает озвученная цифра. Во Всероссийской переписи населения примет участие чуть более 50 тыс. волонтеров. Сбор заявок осуществляется до 30 сентября, и озвученная цифра в 68 тыс. фамилий является сомнительной. Росстат оставляет за собой право обратиться в компетентные органы для расследования данной информации. За многолетнюю историю проведения переписей не было ни одного раза, когда в доступе появлялись какие-либо базы данных Росстата. Мы уверены, что не произойдет этого и в рамках переписи этого года", - отметили в пресс-службе.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.