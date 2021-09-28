В дагестанской школе зафиксировали вспышку COVID-19

МАХАЧКАЛА, 28 сентября. /ТАСС/. Вспышка новой коронавирусной инфекции зафиксирована в одной из школ города Дагестанские Огни. Коронавирусом заразились 11 учеников, сообщили во вторник в пресс-службе городской администрации.

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"Вспышка СОVID-19 произошла в школе №2 в городе Дагестанские Огни. Коронавирусом заразились 11 детей: семеро учащихся начальных классов и четверо - средних классов. Согласно постановлению главы города, ученики обоих классов переведены на дистанционное обучение", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возможно, заразились и педагоги школы. "Решения о закрытии школы на карантин пока нет", - добавили в администрации города.

По последней информации, в Республике Дагестан на 28 сентября зарегистрировано 51 524 подтвержденных положительных результатов на ковид.