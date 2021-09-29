Калининградская область в 2020 году не выполнила госпрограмму в части дорог

ТАСС, 29 сентября. Счетная палата указала на невыполнение государственной программы развития Калининградской области в 2020 году в части дорог. Об этом говорится в материалах Счетной палаты России.

"Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции [километров] - 0% (плановое значение на 2020 год - 7,56, фактическое - 0). Показатель имеет нулевое значение по причине отсутствия введенных в 2020 году объектов Росавтодора", - следует из доклада.

Там также говорится, что Министерство экономического развития России оценило эффективность госпрограммы "Социально-экономическое развитие Калининградской области" в 86,4%, что соответствует уровню "Степень эффективности реализации ниже среднего", которая определялась на основе пяти показателей: степени достижения показателей [индикаторов] уровня госпрограммы ГП-42 (91,7%), степени достижения показателей [индикаторов] подпрограмм ГП-37 (81,4%), степени реализации основных мероприятий (66%), уровня кассового исполнения расходов федерального бюджета (87,4%) и эффективности деятельности ответственного исполнителя (62,5%).

Исходя из этих показателей, указанная госпрограмма, по мнению Счетной палаты, не подлежит оценке эффективности за 2020 год, поскольку доля показателей, по которым не представили фактические значения за 2020 год, составляет 27,3% , говорится в докладе.