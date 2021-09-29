Вильфанд заявил, что золотая осень в ЦФО продлится минимум неделю

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Золотая осень, которая пришла в Центральный федеральный округ, продлится до 5 октября минимум. Местных жителей ожидают много солнца, отсутствие осадков и температура до плюс 13-15 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В европейскую часть России со Скандинавии медленно, но уверенно перемещается мощный антициклон. Будут все его последствия в центре страны: очень высокое атмосферное давление, много солнца, никаких осадков. Этот тот период, который принято называть золотой осенью. Этой погодой нужно наслаждаться - вся яркость осенних оттенков во всей красе", - сказал он.

По словам Вильфанда, температурный фон в этот период будет в диапазоне 11-13 градусов тепла днем до конца недели, к выходным он повысится до 10-15 градусов тепла. Атмосферное давление составит порядка 760 мм рт. ст., что на 12 мм рт. ст. выше нормы.

"Мощный антициклон быстро не исчезает. Он будет даже разрушаться медленно, поэтому до 5 октября минимум будет такая погода", - отметил метеоролог.