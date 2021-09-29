Школьники из Москвы чаще поступают на гуманитарные направления

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Выпускники школ из Москвы и Подмосковья чаще поступают в ведущие вузы страны на экономические и гуманитарные специальности, в то время как региональные школы лучше готовят учеников по техническим и точным наукам. Об этом сообщает рейтинговое агентство RAEX по итогам исследования учебных заведений за 2021 год, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Предметные рейтинги показали высокую конкурентоспособность региональных школ по техническим, естественно-научным направлениям и точным наукам: 34 из 50 строчек рейтинга заняли школы за пределами Москвы и Подмосковья. Что касается поступления на социальные и гуманитарные направления, то здесь расклад противоположный - почти 60% школ-лидеров находятся в столичном регионе, а в топ-50 рейтинга по направлению "Экономика и управление" лишь семь школ расположены за пределами московской агломерации", - приводит пресс-служба агентства слова гендиректор агентства Дмитрия Гришанкова.

В рейтинге школ за 2021 год оценивались эффективность подготовки учеников, которые поступали в вузы по таким направлениям подготовки как "Экономика и управление", "Технические, естественно-научные направления и точные науки", "Социальные и гуманитарные направления" и "Медицина". В расчет шли те университеты страны, которые входят в топ-50 из рейтинга RAEX.

Как отмечают аналитики, школы при вузах, очевидно, занимают наивысшие места в рейтинге. Так, Специализированный учебно-научный центр МГУ, как и в прошлом году, стал лидером по укрупненному направлению "Технические, естественно-научные направления и точные науки". В сфере "Экономика и управление" первенство у Экономического лицея РЭУ им. Г. В. Плеханова, а лучших гуманитариев готовит Горчаковский лицей МГИМО.

При этом при подготовке медиков наблюдается баланс между регионами и федеральным центром. Так, Московский регион представлен 21 школой в рейтинге, в том числе и победителем - Медицинским Сеченовским предуниверсарием. Однако на втором месте - средняя школа №144 в Красноярске. Также отметилось в рейтинге и Поволжье, где расположилось сразу 15 школ по числу выпускников в медвузы, в том числе и Классический лицей в Самаре, попавший на шестое место в общем рейтинге.

О методологии

Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленный RAEX, показывает, в каких школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в лучшие университеты России. Он базируется на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2019 и 2020 годов. Использовались данные 50 из 53 вузов, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX в 2019-ом или в 2020 году. Всего агентство обработало информацию о 220 тыс. выпускников 20 тыс. школ.

Составители брали число выпускников, поступивших на очную форму обучения в лучшие вузы, и делили на общее количество выпускников рассматриваемого учебного заведения. Влияние на итоговый балл школ также оказывал уровень вузов, в которые поступали выпускники, и основание для зачисления.