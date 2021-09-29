Исследование: больше половины самых конкурентоспособных школ в России находятся в регионах

ТАСС, 29 сентября. Больше половины школ, чьи выпускники наиболее успешно поступают в лучшие вузы России, расположены в регионах. При этом количество регионов с наиболее эффективными школами с каждым годом увеличивается, следует из рейтинга школ за 2021 год, составленного агентством RAEX и имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Количество регионов, представленных в рейтинге, растет: в 2018 году в топ-100 входили школы из 22 субъектов России, год спустя - из 24, а в 2021 году в сотню лучших вошли учреждения из 27 регионов России. При этом более трети самых конкурентоспособных школ - 35 - сконцентрировано в Москве. 11 участников топ-100 представляют Московскую область, 10 - Санкт-Петербург, шесть - Татарстан и пять - Челябинскую область", - отмечают аналитики.

По данным агентства, на конкурентоспособность школы сильно влияет партнерство с университетом и поддержка региональных властей. Так, в 20-ке лучших школ можно увидеть Республиканский лицей для одаренных детей в Мордовии, Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей №30 или лицей при Томском Политехе.

Оценка по федеральным округам

Приволжский федеральный округ в рейтинге от 2021 года оказался единственным, где нет ярко выраженного региона-лидера по количеству выпускников школ, поступивших в ведущие вузы России. Так, в 20-ку лучших школ Поволжья, попали учебные заведения из 10 регионов. Больше всего представлен Татарстан, откуда в рейтинг попали четыре школы. На первом месте - лицей №131 в Казани, вслед за ним идет лицей №3 в Чебоксарах, а затем снова казанский Лицей имени Н. И. Лобачевского КФУ.

Московскую область в рейтинге представляют 12 школ. При этом Физтех-лицей им. Капицы в Долгопрудном в 2021 году опередил Брянский городской лицей №1 имени А. С. Пушкина. На третьем месте в ЦФО - Гимназия им. академика Н. Г. Басова при Воронежском госуниверситете.

Лидером на Урале стала Свердловская область с 12 из 20 школ в рейтинге. В Сибири выделяется Новосибирская область. В этих округах первые места занимают Специализированные учебно-научные центры при УрФУ и НГУ соответственно. Схожая ситуация и в СЗФО, где первые десять школ, которые чаще готовят лучших выпускников, расположены в Санкт-Петербурге.

На Дальнем Востоке высоко оценены школы в Якутске. Столицу Якутии представляют такие школы как Республиканский лицей-интернат, Физико-технический лицей им. В. П. Ларионова и Городская классическая гимназия. На Юге и Кавказе лидируют Ростовская область и Ставропольский край, причем лучшие школы в этих регионах расположены не в райцентрах. Так, победителями стали лицей №4 в Таганроге и лицей № 1 в Невинномысске.

О методологии

Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленный RAEX, показывает, в каких школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в лучшие университеты России. Он базируется на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2019 и 2020 годов. Использовались данные 50 из 53 вузов, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX в 2019-ом или 2020 году. Всего агентство обработало информацию о 220 тыс. выпускников 20 тыс. школ.

Составители брали число выпускников, поступивших на очную форму обучения в лучшие вузы, и делили на общее количество выпускников рассматриваемого учебного заведения. Влияние на итоговый балл школ также оказывал уровень вузов, в которые поступали выпускники, и основание для зачисления.