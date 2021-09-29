Госпрограмма развития ДФО не полностью учитывает федеральные стратегические документы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Счетная палата России выявила недостатки госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в рамках ее неполного соответствия основным положениям стратегических документов России, касающихся приоритетов и целей госполитики в сфере социально-экономического развития страны, следует из заключения Счетной палаты по результатам мониторинга исполнения госпрограммы за 2020 год.

"В госпрограмме не в полном объеме учтены основные положения стратегических документов Российской Федерации, в том числе приоритеты и цели государственной политики в сфере социально-экономического развития Российской Федерации. <…> Цели госпрограммы сформулированы в отношении ДФО в целом, что не соответствуют общенациональной задаче, <…> в соответствии с которой все дальневосточные субъекты России должны выйти на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям, в том числе по качеству жизни людей, а также указу президента Российской Федерации, <…> согласно которому правительству России необходимо обеспечить для Дальнего Востока превышение значений и темпов роста среднероссийских показателей качества жизни населения и экономического развития", - говорится в заключении.

Согласно документу, задачи госпрограммы в целом не направлены на решение характерных для дальневосточного региона комплексных проблем развития транспортного комплекса, перечисленных в Транспортной стратегии России на период до 2030 года. Состав задач подпрограмм и федеральных целевых программ в составе программы социально-экономического развития ДФО включает создание и модернизацию отдельных объектов транспортной инфраструктуры, однако не предусматривает комплексного решения транспортно-логистических задач.

По оценке Счетной палаты, степень эффективности госпрограммы в 2020 году соответствует среднему уровню эффективности. Так, уровень выполнения всех показателей госпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм и федеральных целевых программ составляет 82,7%, уровень динамики достижения показателей за 2020 год по сравнению с 2019-ым составляет 56,8%, уровень выполнения контрольных событий по детальным планам-графикам составляет 91,9%, уровень кассового исполнения госпрограммы к сводной бюджетной росписи составляет 98,7%, уровень управления госпрограммой составляет 100%.

Госпрограмму "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" утвердили в 2014 году. Срок реализации - до 2025 года.