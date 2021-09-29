Более 16 млн паломников посетили Кербелу в ходе церемоний на Арбаин

ТЕГЕРАН, 29 сентября. /ТАСС/. Более 16 млн человек посетили гробницу имама Хусейна в городе Кербела в ходе траурных мероприятий, приуроченных к Арбаину. Об этом сообщает во вторник агентство Fars.

Отмечается, что указанные цифры показала система подсчета, установленная на главном входе к святыне.

Агентство Tasnim отмечает, что только через сухопутную границу для участия в траурных церемониях в Ирак отправилось 155 тыс. паломников из Ирана. В 2021 году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, Багдад разрешил въезд только для ограниченного количества иностранцев.

Для того, чтобы облегчить процесс возвращения паломников на родину власти Ирана запустили бесплатный поезд от границе Ирака в районе КПП Шаламче до города Ахваз на юго-западе исламской республики.

Церемонии, приуроченные к траурной дате Арбаин ("сорок" в переводе с арабского языка) - сороковому дню с момента трагической гибели имама Хусейна в VII веке, - проходят каждый год в Иране и Ираке в соответствии с исламским лунным календарем. Главным событием традиционно является массовое паломничество к религиозным святыням, расположенным на иракской территории. В 2019 году число паломников из Ирана в Ирак на Арбаин, согласно данным властей, достигло рекордных 3,5 млн человек.