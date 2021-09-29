МВД прорабатывает требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. МВД России совместно с Минцифры занимаются проработкой требований к порядку выдачи и оформления электронных паспортов, введение которых в рамках пилотного проекта в Москве запланировано на конец 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В настоящее время в рамках проводимой работы по реализации проекта по введению паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации <...> МВД России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и заинтересованными государственными органами прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления паспортов с электронным носителем", - сказал собеседник агентства.

В частности, по его словам, сейчас обсуждаются требования к инфраструктуре выдачи и применения электронных паспортов, а также оборудованию, необходимому для его оформления. "Нормативные правовые акты, порядок выдачи паспортов с электронным носителем проходят процедуру межведомственного согласования", - добавили в ведомстве.

В МВД отметили, что как ранее и планировалось, пилотным регионом по выдаче электронных паспортов рассматривается Москва, остальные регионы России - по мере технической готовности, определяемой правительством. Планируется, что паспорта с электронным носителем будут выдавать на добровольной основе гражданам РФ, начиная с 14 лет.

В Москве, как ранее сообщалось, в рамках пилотного проекта электронный паспорт гражданина России начнут выдавать до 1 декабря 2021 года. К этому сроку планируется осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера. Также к концу года планируется запустить мобильное приложение к электронному паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам. В регионах электронные паспорта начнут выдавать добровольно по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.