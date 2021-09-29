Образовательные программы по профилям НТО создали для технологических кружков России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Специалисты Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) разработали 10 образовательных программ по профилям Национальной технологической олимпиады (НТО), сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

"В первую очередь эти программы будут полезны технологическим кружкам, школам, центрами довузовской подготовки, кружкам НТИ и другим центрам дополнительного образования, которые собираются или уже ведут подготовку школьников к олимпиаде. Мы начали с 10 методически сильных профилей НТО, по которым накоплен значительный массив теоретических материалов и практических задач. В течение 2021/2022 учебного года совместно с партнерами планируем запустить образовательные программы и по многим другим профилям НТО", - процитировали в пресс-службе лидера рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрия Земцова.

На первом этапе создано 10 образовательных программ по следующим профилям НТО: "Автономные транспортные системы", "Водные робототехнические системы", "Геномное редактирование", "Интеллектуальные робототехнические системы", "Интеллектуальные энергетические системы", "Летающая робототехника", "Машинное обучение, Нейротехнологии и когнитивные науки", "Технологии беспроводной связи" и "Технологии дополненной реальности". Все программы опубликованы в открытом доступе на сайте Национальной технологической олимпиады. Апробация программ проводится на площадках подготовки НТО и методических площадках Кружкового движения в разных регионах страны.

Программы предназначены для дополнительного обучения школьников в кружках и призваны познакомить учащихся с современными технологиями, практическими сферами их применения, углубить фундаментальные знания и развить инженерно-технические компетенции, а также подготовить школьников к олимпиаде. Каждая образовательная программа содержит пакет методических материалов для проведения занятий, набор практических заданий на основе задач олимпиады разных лет, а также рекомендации по материально-техническому обеспечению кружка, формированию команд и так далее.

"Национальная технологическая олимпиада стартовала в новом статусе в рамках Года науки и технологий в России. Одна из важнейших задач "года" - вовлечь как можно больше молодежи в научно-технологическую сферу. Национальная технологическая олимпиада - как уникальные командные инженерные соревнования - и создаваемая вокруг НТО образовательная среда не только поддержат стремление технологически ориентированных школьников узнавать новое, но и помогут им выбрать профессиональную траекторию, связанную с развитием новых рынков и технологий", - отметил заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Гуров, которого процитировали в пресс-службе.

Об олимпиаде

Национальная технологическая олимпиада (НТО, прежнее название - олимпиада Кружкового движения НТИ) - это всероссийские технологические игры для школьников по широкому спектру направлений от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий, разработки компьютерных игры. В 2021/2022 учебном году НТО проходит в рамках Года науки и технологий, прием заявок от учащихся 8-11 классов продолжается до 27 октября. Олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с Кружковым движением НТИ при поддержке АНО "Россия - страна возможностей", Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ".

В основе НТО - опыт олимпиады Кружкового движения НТИ, которая проводилась с 2015 года. За шесть лет развития проекта более 4 тыс. школьников стали финалистами, победителями и призерами, получили право на льготы при поступлении в ведущие технологические вузы страны. В 2020/2021 учебном году на олимпиаду зарегистрировались более 110 тыс. школьников из 85 регионов, а общий охват соревнований с 2015 года превысил 250 тыс. человек.

В 2021/2022 учебном году соревнования пройдут по 31 инженерному профилю - все они посвящены решению актуальных отраслевых задач и погружают школьников в мир передовых технологий: от искусственного интеллекта и машинного обучения до "умной" и ядерной энергетики, геномного редактирования и робототехники. По итогам экспертизы Российского совета олимпиад школьников 26 профилей НТО включены в проект приказа Министерства науки и высшего образования РФ - их победители и призеры получат льготы при поступлении в вузы.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 тыс. школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель движения - формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании.