Исследование: почти 40% россиян сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Почти 40% россиян сталкивались с дискриминацией по возрасту, семейному положению и наличию детей при устройстве на работу, их число снизилось по сравнению с 2018 годом благодаря распространению удаленки. Об этом говорится в исследовании, проведенным исследовательским центром портала Superjob.ru, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"В том, что на рынке труда существует дискриминация по возрасту, сегодня убеждены 65% россиян, однако сталкивалось с ней лично меньшее число респондентов (39%, примерно поровну мужчин и женщин)", - отмечается в исследовании.

Более 40% опрошенных говорят о присутствии дискриминации по полу, при этом женщины чаще, чем мужчины ощущали гендерное неравенство на себе (24% против 17%). Около 20% россиян сталкивались с дискриминацией по наличию или отсутствию детей, в основном это были женщины (44% против 23% среди мужчин). Семейное положение оказалось поводом для дискриминации в случае 18% опрошенных (20% женщин и 16% мужчин).

"По сравнению с 2018 годом, когда Superjob проводил аналогичное исследование, сократилось число респондентов, уверенных в существовании на российском рынке труда дискриминации по возрасту, семейному положению и наличию детей. <...> За время пандемии COVID-19 обычным явлением стала удаленная работа: результат труда специалиста важнее его возраста, пола и семейного статуса", - говорится в исследовании.

Участие в опросе приняли 1,6 тыс. человек, он проводился с 28 июля по 23 сентября по всей стране.