Вильфанд заявил, что бархатный сезон на курортах России завершится 3-5 октября

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бархатный сезон завершится на курортах России 3-5 октября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской территории России температура ниже нормы на один-два градуса, и это, конечно же, сказывается на температуре морской воды. Она постепенно охлаждается. Бархатный сезон максимум продлится до 3-5 октября", - сказал он.

По словам Вильфанда, в ближайшие дни в Евпатории температура воды будет плюс 18 градусов, в Феодосии, Анапе, Геленджике - 19 градусов, в Алуште, Туапсе и Сочи - 20 градусов, в Ялте - плюс 21 градус.