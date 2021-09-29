В Якутии внедряют систему прогнозов влияния изменений климата на реки региона

ЯКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Ученые разрабатывают и внедряют в Якутии систему прогнозов влияния изменений климата на реки республики. Об этом сообщила на площадке III Северного форума по устойчивому развитию старший научный сотрудник Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Людмила Лебедева.

"Подходя к основной цели нашего проекта - это разработка системы прогнозов опасных гидрологических явлений для рек в республике. Такая система разрабатывается совместно с нашими шведскими коллегами на основе шведской гидрологической модели. Основной входной информацией являются данные метеорологического прогноза. Сам прогноз вырабатывается с помощью гидрологической модели, также с помощью оперативных данных по уровням рек и по характеристикам льда", - сказала Лебедева.

По ее словам, климат меняется по всей Земле. "В России он меняется намного интенсивнее, чем в среднем по Земле, а в Якутии и в арктических регионах он меняется еще интенсивнее, температура растет еще быстрее. Это влияет на гидрологический режим рек, на формирование и таяние речного льда. В частности, лед становится тоньше", - сказала Лебедева. По приведенным ею данным, мир теплеет со скоростью примерно 0,17 градуса Цельсия каждые 10 лет, при этом в России теплеет в 2,5 раза быстрее.

В 2020 году впервые появились тестовые прогнозы. "Сейчас эта система доступна в интернете, <…> этот прогноз дается в реальном времени, - добавила Лебедева. - Точками [на сайте] показаны все действующие гидрологические посты на территории Якутии, и для каждого из них дается гидрологический прогноз". Прогнозируется несколько характеристик: расход воды, уровень воды, снегонакопления на водосборах рек, прогноз мощности льда, дата вскрытия льда. Сейчас идет оценка точности прогнозов и работа над улучшением точности.

Она уточнила, что на большинстве крупных рек Якутии максимальные расходы воды в реке не растут, они стабильны достаточно в течение десятилетий. "Но, например, на Лене, - особенно если мы берем ряды длинной продолжительности, 75 лет и более - то на некоторых постах статистически значимый тренд на увеличение максимальных расходов. А это значит, что с потеплением климата, происходящим у нас, также увеличиваются риски наводнений", - сказала она.

По данным Лебедевой, большинство жителей в Якутии проживают у берегов рек. "По разным данным, от 130 до 250 населенных пунктов в Якутии время от времени затапливаются при высоких уровнях на реках. Это сотни тысяч человек, очень много домохозяйств и сельскохозяйственных земель. В основном большая часть этих поселков, подверженных затоплению, расположена в наиболее густонаселенной центральной Якутии по берегам Лены и ее крупных притоков - Алдан, Амга и другие. Каждый год средний экономический ущерб от наводнений в Якутии - это 1 млрд рублей, максимальный был в 2001 году, когда было разрушительное наводнение в Ленске, и тогда ущерб составил 7 млрд [рублей]", - добавила она.

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.