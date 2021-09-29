Sky News обошел RT в борьбе за международную премию Emmy в категории "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Британский телеканал Sky News стал лауреатом международной премии Академии телевизионных наук и искусств Emmy в категории "Новости", где конкуренцию ему составлял российский телеканал RT. Трансляция церемонии оглашения победителей ведется во вторник на сайте премии.

Sky News был удостоен престижной премии за освещение вспышки COVID-19 в Италии в 2020 году. Наряду с ним на премию в данной категории претендовал RT. Российский телеканал был номинирован за серию репортажей из зоны конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Конкуренцию британскому и российскому телеканалам в борьбе за международную Emmy составляли катарский телеканал Al Jazeera и бразильский Globo. Первый был номинирован за освещение взрыва 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута, второй - за репортажи, посвященные борьбе с распространением коронавируса в Бразилии.

Лауреатов международной премии Emmy в категориях "Новости" и "Хроника" огласили в рамках 42-й церемонии вручения новостной и документальной Emmy. Она проводится 28-29 сентября в онлайн-режиме и, в отличие от международной премии, присуждается Национальной академией телевизионных наук и искусств. Победители в остальных категориях международной Emmy будут оглашены 22 ноября на торжественной церемонии в Нью-Йорке.

Вручаемая награда представляет собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках. Emmy подразделяется на ряд самостоятельных премий: за вечерние (прайм-тайм), дневные, международные, спортивные, новостные и документальные программы. Церемонии их вручения проводятся ежегодно, но в разные месяцы. Награда за вечерние передачи является наиболее популярной из всех Emmy.