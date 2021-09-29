В лесах Амурской области к 2022 году установят 49 камер для обнаружения пожаров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Почти 50 камер для обнаружения пожаров на раннем этапе установят в лесах Амурской области к 2022 году. Сейчас в регионе работают восемь таких устройств, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

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"С начала пожароопасного сезона 2021 года взята в работу система "Лесохранитель" и уже хорошо себя зарекомендовала. Сейчас по программе охвачено девять муниципалитетов, до конца года вдоль федеральной трассы дополнительно установят 16 видеокамер. Всего 49 видеокамер для раннего обнаружения возгораний установят в Приамурье к 2022 году, они позволят на ранней стадии определять место пожара и в наиболее короткий период реагировать на возгорания", - цитирует пресс-служба главу области Василия Орлова.

Кроме того, специалисты диспетчерской службы области ведут космический мониторинг возгораний - данные обновляются каждые 10 минут и передаются в ЕДДС муниципалитетов.

С 20 сентября на территории области действует особый противопожарный режим. По данным правительства области, с начала года в регионе природные пожары зарегистрировали на площади более 81 тыс. га, что вдвое меньше, чем годом ранее.

Амурская область входит в число регионов, которые каждый год страдают от лесных пожаров, - 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности. В 2020 году в Приамурье произошло более 580 природных пожаров, их общая площадь превысила 172 тыс. га.