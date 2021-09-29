Выведенная в Новосибирске линия восприимчивых к коронавирусу мышей оказалась неэффективна

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Выведенная учеными Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН линия мышей, у которых заболевание, вызываемое коронавирусом, должно было протекать как у людей, оказалась не эффективна. Ученые продолжат исследования в данном направлении, выводя более сложные модификации генов мышей, сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник сектора геномных механизмов онтогенеза ИЦИГ СО РАН Вениамин Фишман.

В июле 2020 года заведующий лабораторией генетики развития ИЦИГ СО РАН Нариман Баттулин сообщал, что ученые вывели генетическую линию лабораторных мышей, восприимчивых к заражению новым коронавирусом, для проведения на них испытаний вакцин и лекарств. До этого момента в мире не существовало модельных животных для испытания лекарств от коронавируса, у которых бы инфекция протекала так же, как у человека, и которых можно было бы содержать массово. Позднее Баттулин отметил, что ученые работают над разведением большого количества таких мышей для возможных поставок в научные организации, для проведения испытаний. По его словам, заинтересованность в таких мышах проявили немецкие ученые, центр "Вектор" и Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН.

"Мы отправляем мышей на "Вектор", и они нам говорят насколько это успешный дизайн. Было несколько вариантов генетической конструкции, которая встраивается, чтобы делать восприимчивость [к коронавирусу]. Мы начали с более простых вариантов, а они оказались неэффективными", - сказал Фишман.

По его словам, останавливаться на этом ученые не намерены. Параллельно с этим изучались более сложные модификации выведения восприимчивых к коронавирусу мышей. Пока такие мыши находятся на стадии размножения, в течение нескольких месяцев они будут размножены и отправлены на "Вектор".

"Промотор (одна из ключевых последовательностей гена прим. - ТАСС), обеспечивающий включение человеческого гена, который мы выбрали в данном случае, вообще оказался не функциональным. Мы написали об этом статью, поскольку это важная характеристика самого промотора. Для последующих исследователей будет полезно знать, что этот промотор не стоит использовать в таких экспериментах. А этот промотор очень популярный и его очень часто использовали на линиях клеток, но на ранней стадии эмбриогенеза он выключается, чего известно раньше не было", - отметил ученый.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 232,4 млн человек, более 4,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 7 464 708 случаев заражения, выздоровели 6 635 485 человек, умер 205 531. Правительство России запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.