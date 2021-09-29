Опрос: каждый четвертый в России считает юмористов депрессивными людьми

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Порядка 95% опрошенных россиян считают себя обладателями чувства юмора, при этом 67% уверены, что умеют не только распознавать шутки, но и шутить. В то же время 43% респондентов убеждены, что профессиональные комики и юмористы - депрессивные люди, говорится в результатах проведенного к Всемирному дню улыбки опроса компании "АМИК", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"95% россиян считают себя обладателями чувства юмора, при этом только 67% из них уверены, что умеют не только считывать шутки, но и шутить. В то время как 15% признали себя мастерами жанра "шуток-самосмеек", то есть "сам пошутил, сам посмеялся". Еще 13% респондентов оценивают свое умение смешно и актуально шутить - удовлетворительно. При этом 2% считают, что напрочь лишены чувства юмора", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что треть опрошенных хотели бы связать свою профессиональную карьеру с шутками, 18% признались, что проходили курсы по повышению чувства юмора, еще 29% читали специализированную литературу. При этом 43% респондентов заявили, что профессиональные комики - депрессивные люди.

"95% людей с чувством юмора - цифра, которая указывает, что программы юмористического характера еще долгое время будут актуальны. Однако, я не соглашусь с тем, что профессиональные комики и юмористы- депрессивные люди. Мы привыкли видеть их за работой, а их работа шутить. В жизни, они, конечно попросту ведут себя намного серьезнее, ведь им приходится решать те же самые простые бытовые проблемы, что и нам с вами," - отметил президент международного союза КВН и президент "АМИК" Александр Масляков.

Он напомнил, что в 2021 году КВН исполняется 60 лет. "Конечно, сегодня на отечественном ТВ достаточно юмористического контента различных жанров. Это раньше был только КВН, но он был повсюду. По сути это была Всесоюзная кузница кадров, а теперь, можно сказать международная. Движение КВН развивается в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, странах Прибалтики, Израиле, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджане, Абхазии, Киргизии, а также в Великобритании и США", - добавил Масляков.

Опрос проводился с 1 по 20 сентября в онлайн-формате среди 2305 респондентов из 78 регионов России. Он приурочен ко Всемирному Дню улыбки, который отмечается 1 октября.