На одной из карт-накопителей отходов Байкальского ЦБК планируют сделать лесопитомник

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Один из 14 шламонакопителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области после рекультивации планируется использовать как площадку для лесопитомника. Об этом в среду сообщил ТАСС глава региона Игорь Кобзев.

"Одно из видений, которые Иркутская область предлагает, это на картах-накопителях организовать [выращивание посадочного материала] для лесовосстановления. Всего 14 карт и на одной из карт [это сделать]", - сказал Кобзев.

Для того, чтобы определиться, какой именно шламонакопитель после рекультивации станет лесопитомником, власти региона пригласят специалистов из Санкт-Петербурга. Лесопитомник появится не ранее 2024 года, именно к этому сроку должна завершиться ликвидация отходов комбината и рекультивация карт-накопителей.

Предприятие с 1966 по 2013 год было градообразующим: располагалось на берегу Байкала моногорода Байкальска с населением более 12 тыс. человек. В накопителях комбината за годы работы накопилось порядка 6,5 млн т твердых и жидких отходов. Осенью 2020 года правительство России назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.