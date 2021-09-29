Подпорную стену, рухнувшую в Красноярске, планируют восстановить к декабрю

КРАСНОЯРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Подборную стену, которая обрушилась в Советском районе Красноярска в августе 2021 года, восстановят к декабрю. Об этом сообщил на своей странице в Instagram мэр Красноярска Сергей Еремин.

"Сегодня, работая в Солнечном, не мог не заехать на 60 лет Образования СССР, 50А. Работы по восстановлению подпорной стены ведутся ритмично. Железобетонное сооружение будет серьезным, высотой три м. Сейчас стройка похожа на возведение плотины ГЭС. Работы идут в графике, выполняются на протяжении почти 100 м. Задача - завершить в ноябре, сделать и стену, и откос, выполнить благоустройство", - написал Еремин.

6 августа подпорная стена обрушилась в Красноярске, под завалами оказались пять машин. Мэрия ввела режим ЧС. Жителей соседней многоэтажки превентивно эвакуировали, но вскоре разрешили вернуться домой. Жители записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину в котором заявили, что год сообщали городским властям об опасности обрушения стены.

Ранее сообщалось, что автовладельцам, машины которых пострадали после обрушения, власти города готовы оказать помощь в составлении документов для обращения в суд.

СК возбудил по факту обрушения строительной конструкции около многоквартирного жилого дома уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность".