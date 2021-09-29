В Москве впервые пройдет финал Международного студенческого чемпионата по программированию

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) впервые пройдет в Москве с 1 по 6 октября. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

"В соревнованиях в Москве примут участие более 100 команд. В них вошли свыше 350 программистов из 42 стран. Действующим чемпионом является наша столичная команда. Это коллектив Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Причем ребята первые в истории турнира, кто одерживал победу в финале одним и тем же составом два года подряд", - сказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В отборочных этапах ICPC 2021 года участвовали 60 тыс. молодых программистов более чем из 100 стран мира. В предстоящем финале выступит 15 российских команд, в том числе пять московских. Это студенты Московского физико-технического института, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Московского авиационного института. В 2020 году из-за пандемии финал не проводился, а в 2019-м он проходил в Порту (Португалия), в нем приняли участие 10 российских коллективов, включая три московских.

На итоговом этапе в Москве команды из трех человек в течение пяти часов будут соревноваться в логике, скорости и стратегии, определяя оптимальные решения для 8-12 уникальных алгоритмических задач разной степени сложности. Решение предполагает написание кода на одном из языков программирования. Побеждает команда, справившаяся с максимальным количеством заданий за определенное время. Помимо прочего, участникам предстоит проявить навыки работы в команде и правильного распределения обязанностей, ведь они требуются при создании реальных продуктов в любой ИТ-компании.

"Сегодня в столице сосредоточено порядка 70% российской ИТ-отрасли, и каждая пятая вакансия на московским рынке труда открыта именно для специалистов в области ИТ и связи. Такие соревнования, как ICPC, собирают лучших из лучших и становятся стимулом для молодых программистов. Многие победители и призеры чемпионата проявили себя в ведущих ИТ-компаниях и разработали продукты, которыми сегодня пользуются миллионы человек по всему миру. Уверен, что участники этого финала также добьются серьезных успехов", - добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Параллельно с соревнованиями 1-2 октября в "Манеже" пройдет открытая деловая программа. Запланированы выступления представителей российских и зарубежных ИТ-компаний, бизнес-дискуссии и паблик-токи с участием крупнейших работодателей. Основными темами станут запуск и продвижение стартапов, карьерные возможности ИТ-специалистов и выпускников вузов, развитие надпрофессиональных навыков (soft skills) для программистов. Мероприятия бесплатны, для их посещения необходимо зарегистрироваться.

О чемпионате

ICPC - старейшее и самое престижное командное ИТ-соревнование в мире, которое проводится ежегодно с 1977 года. Россия присоединилась к чемпионату в 1995 году и сегодня опережает все страны по количеству медалей.

Организатором соревнований в столице выступает Московский физико-технический институт при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, министерства науки и высшего образования Российской Федерации, правительства Москвы и компаний-партнеров.