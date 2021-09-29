Правительство не одобрило проект об отчетности чиновников за покупку предметов роскоши

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ не поддержало законопроект, предлагающий обязать чиновников отчитываться о покупке предметов роскоши, стоимость которых превышает их доходы. Официальный отзыв кабмина опубликован в думской электронной базе данных.

"Правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается", - говорится в документе.

Законопроектом депутата от КПРФ Валерия Рашкина предлагается установить обязанность должностных лиц предоставлять сведения "по каждой сделке по приобретению предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней, произведения искусства, антиквариата", если общая сумма таких сделок превышает совокупный доход. Сейчас в перечень подотчетных сделок входят покупка земли и недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций, цифровой валюты. При этом инициативой предлагается сократить с трех до двух лет период, за который исчисляется совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга), учитываемый при осуществлении контроля за их расходами.

В правительственном отзыве указано, что в законопроекте не содержится определения предмета роскоши, а отсутствие критериев для отнесения объектов имущества к таковым и порядка подтверждения права собственности "приведет к сложностям в правоприменительной практике". Также в кабмине указывают, что автор инициативы не обосновал необходимость сокращения с трех лет до двух периода, в рамках которого исчисляется совокупный доход должностного лица.