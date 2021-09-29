Филолог Марк Липовецкий и биохимик Вадим Гладышев стали лауреатами премии имени Гамова

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Филолог Марк Липовецкий и биохимик Вадим Гладышев стали в 2021 году лауреатами премии имени Георгия Гамова, присуждаемой Российско-американской ассоциацией ученых (RASA-America, Russian-American Science Association). Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в среду ТАСС.

Как отмечается в заявлении, премия присуждается ежегодно "членам русскоязычной научной диаспоры за выдающийся вклад в мировую науку".

Профессор славянских языков в Колумбийском университете и выпускник Уральского государственного университета, литературовед и литературный критик Марк Липовецкий получил награду "за оригинальные исследования современной русской литературы, в частности постмодернизма, в широком культурном контексте".

Профессор медицины в Гарвардском университете, член Национальной академии наук США и выпускник Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Вадим Гладышев - "за исследования селенобелков и молекулярных механизмов старения, а также за вклад в развитие международного научного сотрудничества".

Премия была учреждена в 2015 году в память о Георгии Гамове (1904-1968), советском и американском физике-теоретике, известном работами по квантовой механике, ядерной физике, астрофизике и биологии, бывшим членом-корреспондентом Академии наук СССР и членом Национальной академии наук США. Награда присуждается русскоязычным ученым, работающим в США.

Церемония вручения премии в 2021 году состоится во время ежегодной конференции RASA, которая пройдет 20-21 ноября в городе Санкт-Петербург (штат Флорида) и будет посвящена выдающему российскому ученому, лауреату Нобелевской премии по физиологии и медицине Илье Мечникову.