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Минстрой привлечет студотряды к созданию туристической инфраструктуры

Для решения проблемы нехватки кадров также прорабатывается возможность ввоза мигрантов в Россию чартерными поездами, отметил замглавы ведомства Юрий Гордеев

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские студенческий отряды планируется привлечь к строительству объектов туристической инфраструктуры, сообщил в интервью ТАСС замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев.

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"У нас есть молодое поколение - строительные отряды, с которыми мы активно взаимодействуем, есть соглашение Минстроя с организацией "Российские студенческие отряды". Мы ее привлекаем к этой работе, чтобы она формировала отряды и направляла их на создание тех или иных объектов", - сказал Гордеев, отвечая на вопрос о том, как будет решаться проблема дефицита строителей при реализации федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры".

Замминистра напомнил, что для решения проблемы нехватки кадров также прорабатывается возможность ввоза мигрантов на территорию России чартерными поездами.

Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" входит в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", который был запущен в 2021 году. Нацпроект предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.

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