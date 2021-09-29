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Пандемия COVID-19

Число инфицированных коронавирусом в ХМАО превысило 75 тыс. человек с начала пандемии

За сутки в регионе зарегистрировали 178 новых случаев COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 сентября. /ТАСС/. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) за сутки увеличилось на 178 человек, превысив с начала пандемии показатель в 75 тыс. заразившихся, сообщил в среду оперативный штаб региона.

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"За последние сутки в регионе зарегистрировано 178 новых случаев коронавирусной инфекции в муниципальных образованиях. Общее число подтвержденных случаев за время пандемии составило 75 007", - говорится в сообщении.

За время пандемии 71 446 пациентов в регионе выздоровели, 1 098 умерли.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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