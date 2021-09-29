Консорциум вузов и НКО по культурному наследию Арктики создадут до конца года

ЯКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Консорциум вузов, профильных министерств, ведомств, государственных и некоммерческих организаций для реализации проекта Арктического совета "Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики" будет создан до конца года. Об этом сообщил в среду ТАСС на полях Северного форума по устойчивому развитию заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО Северо-Восточного федерального университета Анатолий Жожиков.

"Создание консорциума должно завершиться до конца года", - сказал Жожиков.

Он уточнил, что консорциум планирует вести межрегиональные проекты по созданию и изданию детской и учебной литературы на родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, в рамках проекта специалисты будут записывать на цифровые носители образцы речи пожилых носителей языка и культуры коренных народов Арктики.

По словам Жожикова, инициаторами создания консорциума выступили Северо-Восточный и Сибирский федеральный университеты, РГПУ имени А. И. Герцена, Федеральное агентство по делам национальностей, Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия).

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный Форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.