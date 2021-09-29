Российский эколог вошел в число лауреатов премии "За целесообразное жизнеобеспечение"

СТОКГОЛЬМ, 29 сентября. /ТАСС/. Камерунская активистка движения за гендерное равенство и укрепление мира Марта Ванду, российский эколог Владимир Сливяк, женщина-вождь из канадского племени Ветсуветен Фреда Хьюсон, а также организация "Правовая инициатива по лесам и окружающей среде" (LIFE) из Индии удостоены премии "За целесообразное жизнеобеспечение" 2021 года. Об этом было объявлено в среду на пресс-конференции в Стокгольме.

Как отметило жюри, Ванду - первая представительница Камеруна, удостоенная премии, - получит награду за "построение на уровне общин модели защиты детей в условиях угрозы со стороны террористических повстанцев и гендерного насилия в районе озера Чад в Камеруне ". Сливяку премия присуждена за "защиту окружающей среды и за помощь в пробуждении к жизни народной оппозиции угольной и атомной промышленности в России". Хьюсон стала лауреатом "за бесстрашное стремление восстановить культуру своего народа и защитить свою землю от катастрофических трубопроводных проектов ". LIFE награждена за "новаторскую правовую работу, дающую возможность сообществам защищать свои ресурсы в стремлении к экологической демократии в Индии".

По мнению жюри, лауреаты премии 2021 года являются "лидерами в продвижении прав женщин и девочек, защите окружающей среды и восстановлении прав коренных народов посредством мобилизации сообществ и расширения прав и возможностей массовых инициатив". Достижения представителей Камеруна, России, Канады и Индии наглядно демонстрируют, что устойчивые перемены основаны на объединении сообществ. "Перед лицом усугубляющегося климатического кризиса, влиятельных государственных и корпоративных интересов и даже террористической угрозы лауреаты 2021 года доказывают, что солидарность является ключом к лучшему будущему для всех", подчеркивается в мотивации.

Лауреаты

Юрист Марта Ванду с 1990-х годов борется с сексуальным насилием в отношении детей, особенно девочек, а также оказывает психологическую и юридическую помощь пострадавшим через свою организацию Action Locale pour un D veloppement Participatif et Autog r (ALDEPA, "Действия на местах для совместного и самоуправляемого развития"), привлекая к этому местные общины. К настоящему времени поддержку получили более 50 тыс. девочек в Камеруне. Организация способствует постепенному искоренению практики ранних браков. Она также помогает семьям возбуждать судебные дела по фактам изнасилования, похищения и физического насилия.

Владимир Сливяк "на протяжении десятилетий возглавлял важные массовые кампании против действий, наносящих ущерб окружающей среде. Он остановил проекты, связанные с использованием ископаемого топлива, ядерной энергии и угля, а также приемом радиоактивных отходов из-за границы", объяснило свой выбор жюри. В качестве сопредседателя и соучредителя некоммерческой организации "Экозащита" он "много работал над снижением экологических рисков, смягчением последствий климатического кризиса и продвижением возобновляемых источников энергии в России". В 2013 году "Экозащита" начала кампанию по борьбе с использованием угля, а "объединение местных сообществ по всей стране и обмен информацией привели к быстрому росту протестов против угля в различных частях России", считает жюри.

Фреда Хьюсон была "ведущим сторонником восстановления связи общин коренных народов со своей землей и контроля на ней, включая контроля над принятием решений по строительным проектам, таким, как трубопроводы, проходящие по их территории". В 2010 году она переехала в Талбиткву (Британская Колумбия) к своим соплеменникам. Там Хьюсон стала координатором лагеря, который превратился в место сбора людей, выступающих против строительства прибрежного газопровода, по которому сланцевый газ будет транспортироваться через Британскую Колумбию. В 2020 году власти организовали рейд на контрольно-пропускной пункт лагеря, что вызвало общенациональные акции протеста.

LIFE - организация, основанная в 2005 году юристами Ритвиком Датта и Рахулом Чоудхари и занимающаяся защитой окружающей среды в Индии "путем творческого использования закона и правовых процессов". Она работает с местными сообществами: "помогает и дает возможность уязвимым группам населения противостоять влиятельным интересам и иметь право голоса в процессе принятия решений, а также укрепляет институты и реформирует законы". Организация помогла общинам бороться со строительством экологически разрушительных проектов, предотвратить вырубку лесов и заставить компании оплачивать ущерб, причиненный окружающей среде и здоровью населения. Одним из первых успехов LIFE стало дело против британской горнодобывающей компании "Веданта" в штате Одиша, когда Верховный суд Индии признал, что для начала реализации проекта требуется согласие местной общины.

История создания премии

Награда была учреждена в 1980 году по инициативе писателя и ученого Якоба фон Укскюлля с целью поддержать тех, кто предлагает действенные решения актуальных проблем. Название "За целесообразное жизнеобеспечение" заимствовано из буддийской философии, согласно которой человек должен брать из земных источников не более того, что ему необходимо для жизнеобеспечения.

За годы своего существования премия Укскюлля присуждалась за достижения в самых различных областях: охране окружающей среды, сохранении культурных ценностей, науке, здравоохранении, борьбе с бедностью и голодом, урегулировании кризисных ситуаций. Финансирование осуществляется из фонда, для создания которого фон Укскюлль продал свою богатейшую коллекцию редких марок. Пополняется он и за счет добровольных пожертвований частных лиц и международных организаций. Премия служит своеобразным дополнением к Нобелевским номинациям, поскольку отмечает заслуги в важных сферах деятельности, остающихся не охваченными престижными наградами Альфреда Нобеля.

Решение о награждении принимает авторитетное международное жюри, членами которого являются политики, ученые и общественные деятели со всего мира. Одна из отличительных характеристик премии заключается в том, что победители не могут потратить полученные деньги на собственные нужды, а лишь на проводимую ими общественную работу.

Денежная составляющая премии для каждого лауреата составляет 1 млн крон ($115 тыс.). Церемония награждения пройдет 1 декабря.