Володин: правила невмешательства IT-компаний в выборы должны быть общими для всех стран

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Запрет на критику выборов в США и Германии и споры по поводу их результатов, введенный ранее YouTube, не должен быть избирательным, такие правила нужно распространить на все страны и IT-компании. Такое мнение в среду в своем Telegram-канале выразил председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин.

"Правила невмешательства в выборы суверенных государств должны быть обязательны для всех международных IT-компаний и распространены на все страны", - указал он.

Володин заметил, что руководство YouTube "приняло цивилизованное решение, что нельзя критиковать и подвергать сомнению результаты выборов", однако эти правила распространяются всего на две страны - США и Германию. "Что это, как не двойные стандарты и неприкрытое пренебрежение ко всем остальным государствам, к их национальному законодательству? По отношению к нашей стране и ее гражданам мы считаем такое поведение недопустимым", - заявил он.

Володин считает, что "создание особого неправового поля для всех государств, кроме двух, нарушает принципы демократии и права граждан практически всего мира".

По его мнению, комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России следует изучить ситуацию и задать вопросы представителям YouTube. "Более того, этот вопрос необходимо обсуждать и в Организации Объединенных Наций", - резюмировал Володин.