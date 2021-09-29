Жители Москвы в октябре могут уехать поездом по билету дешевле 1 тыс. руб. по 36 маршрутам

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Жителям Москвы в октябре доступны 36 направлений, по которым можно уехать на поезде, потратив менее 1 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий Tutu.ru (ТАСС ознакомился с результатами).

Анализировались данные по билетам, оформленным после 20 сентября, для поездки с 1 по 31 октября. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает 1 тыс. рублей за билет в одну сторону. В случае Москвы из рейтинга исключены города Подмосковья, а для Санкт-Петербурга исключили города Ленинградской области.

Путешественникам из Москвы на октябрь доступны 36 направлений, которые укладываются в бюджет до 1 тыс. рублей за поездку в одну сторону, в сентябре таких направлений было 22. Отправиться можно в 11 разных областей: Калужскую, Рязанскую, Липецкую, Брянскую, Смоленскую, Ярославскую, Тверскую, Орловскую, Ивановскую, Тульскую и Владимирскую.

Список бюджетных направлений с выездом из Москвы возглавляет Кольчугино во Владимирской области, в рейтинг бюджетных направлений вошли и другие станции Владимирской области: Струнино (этот город на третьем месте рейтинга), Александров, Петушки и сам областной центр. Средний чек за железнодорожный билет из Москвы во Владимир на октябрь составляет 998 рублей.

На втором месте рейтинга расположился Переславль-Залесский Ярославской области, в рейтинг вошли Ростов Великий, Данилов и Ярославль.

Из Санкт-Петербурга на поезде, заплатив до 1 тыс. рублей за билет в одну сторону, можно уехать по 12 разным направлениям, в прошлом рейтинге их было 11. В список вошли города, находящиеся на территории Новгородской, Псковской и Тверской областей, а также Республики Карелия.