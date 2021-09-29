Защита просит суд освободить из колонии экс-замглавы ФСИН Коршунова из-за тяжелой болезни

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сторона защиты бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, осужденного по делу о коррупции, просит суд освободить его от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. Об этом ТАСС сообщили в Лефортовском суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство адвокатов.

"В суд поступило ходатайство адвокатов Коршунова об освобождении его от наказания в связи с болезнью. Заседание суда по этому вопросу назначено на 4 октября", - сказали в суде. Там не уточнили, какое именно заболевание обнаружено у бывшего замглавы ФСИН.

Как сказано в материале газеты "Коммерсантъ", 58-летний Коршунов может страдать аутоимунной болезнью. Это заболевание входит в перечень тех, которые препятствуют содержанию осужденного под стражей.

В марте 2020 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Коршунова к девяти годам колонии, признав виновным в растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов. Годом ранее он также был осужден на семь лет колонии за хищение более 260 млн рублей при производстве обуви для ведомства. Вину он не признал.