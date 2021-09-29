Лава от вулкана на Пальме образовала в океане 50-метровую "пирамиду"

МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Лавовый поток от извергающегося вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), который падает со скалы в океан, образовал своеобразную 50-метровую "пирамиду" в воде. Об этом сообщил в среду в Twitter Испанский институт океанографии.
Observamos en directo el avance de las lavas hasta el pie del acantilado costero que proceden de la colada sur del volcán de La Palma.— Geociencias Marinas (IEO) (@gemar_ieo) September 28, 2021
Se está generando un impresionante depósito de más de 50 m de altura.#VulcanaIII_0921 @IEOoceanografia pic.twitter.com/jpRn9JIQ4G
"Мы наблюдаем за продвижением лавы к подножию прибрежной скалы, - говорится в публикации. - Создается впечатляющая залежь высотой более 50 м".
В ночь со вторника на среду лава достигла побережья Пальмы. Ранее власти приказали жителям некоторых муниципалитетов укрыться дома, а также запретили судам вход в акваторию на расстоянии почти 4 км из соображений безопасности.
Как поясняли испанские вулканологи, при контакте лавы температурой выше 1 тыс. градусов с соленой водой температурой 20 градусов происходит реакция, которая приводит к образованию "столбов водяного пара, содержащих соляную кислоту из-за значительного содержания хлорида в морской воде". Кроме того, эти столбы водяного пара "также содержат крошечные частицы вулканического стекла", добавили специалисты.
Эксперты уточняли, что данная реакция "представляет собой локальную опасность - четко ограниченную - для людей, которые посещают или находятся в прибрежной зоне, где происходит этот контакт между лавой и морем". "Вдыхание или контакт кислых газов и жидкостей может вызывать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей, а также может вызвать затруднение дыхания, особенно у людей с ранее существовавшими респираторными заболеваниями", - отметили специалисты.
19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили сотни домов, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек. Пока никто не пострадал.