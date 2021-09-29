Лава от вулкана на Пальме образовала в океане 50-метровую "пирамиду"

МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Лавовый поток от извергающегося вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), который падает со скалы в океан, образовал своеобразную 50-метровую "пирамиду" в воде. Об этом сообщил в среду в Twitter Испанский институт океанографии.

"Мы наблюдаем за продвижением лавы к подножию прибрежной скалы, - говорится в публикации. - Создается впечатляющая залежь высотой более 50 м".

В ночь со вторника на среду лава достигла побережья Пальмы. Ранее власти приказали жителям некоторых муниципалитетов укрыться дома, а также запретили судам вход в акваторию на расстоянии почти 4 км из соображений безопасности.

Как поясняли испанские вулканологи, при контакте лавы температурой выше 1 тыс. градусов с соленой водой температурой 20 градусов происходит реакция, которая приводит к образованию "столбов водяного пара, содержащих соляную кислоту из-за значительного содержания хлорида в морской воде". Кроме того, эти столбы водяного пара "также содержат крошечные частицы вулканического стекла", добавили специалисты.

Эксперты уточняли, что данная реакция "представляет собой локальную опасность - четко ограниченную - для людей, которые посещают или находятся в прибрежной зоне, где происходит этот контакт между лавой и морем". "Вдыхание или контакт кислых газов и жидкостей может вызывать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей, а также может вызвать затруднение дыхания, особенно у людей с ранее существовавшими респираторными заболеваниями", - отметили специалисты.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили сотни домов, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек. Пока никто не пострадал.