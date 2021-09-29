Ватикан призвал государства сократить военные расходы

ВАТИКАН, 29 сентября. /ТАСС/. Ватикан обращается к государствам с призывом сократить военные расходы и направить средства на решение глобальных гуманитарных вопросов. С таким заявлением выступил секретарь по отношениям с государствами (глава МИД) Ватикана Пол Ричард Галлахер на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, текст его выступления в среду распространила служба печати Святого престола.

В частности, он отметил, что "непомерные расходы нескольких государств на производство и развертывание ядерных арсеналов" являются источником "растущего неравенства как внутри стран, так и между ними".

"Столкнувшись с глобальной пандемией неопределенной продолжительности и ухудшающимися последствиями глобального изменения климата, государства должны сократить военные расходы в интересах удовлетворения гуманитарных потребностей нашего общего дома <...> Я хотел бы возобновить призыв Святого престола к правительствам направить средства, потраченные на оружие и другие военные расходы, на создание глобального фонда, который сможет, наконец, положить конец голоду и способствовать развитию в самых бедных странах", - заявил глава ватиканской дипломатии.

Папа Римский Франциск называл обладание ядерным оружием аморальным и призывал от него отказаться. В ноябре 2019 года понтифик совершил апостольскую поездку в Японию. Ее главной темой стали вопросы, связанные с ядерным оружием. Франциск побывал в Нагасаки и Хиросиме, где выступил с заявлениями о преступности его использования.