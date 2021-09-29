На Филиппинах намерены начать вакцинацию от COVID-19 несовершеннолетних с 15 октября

БАНГКОК, 29 сентября. /ТАСС/. Вакцинацию против коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет планируется начать на Филиппинах 15 октября. Об этом в среду сообщила во время брифинга заместитель министра здравоохранения республики Мирна Каботахэ.

"Наша цель - начать [вакцинацию детей] к 15 октября", - сказала она, добавив, что иммунизация начнется с Манилы. По ее словам, приоритет будет отдан лицам с сопутствующими заболеваниями, такими как проблемы с сердцем, почками или дыхательными путями. "Через две недели после так называемого тестового запуска, мы распространим [вакцинацию] на другие регионы республики", - уточнила Каботахэ.

Дети, а также их родители или опекуны должны подписать согласие на вакцинацию. Несовершеннолетним также необходимо предоставить медицинские справки, подтверждающие наличие рисков для их здоровья, пояснила представитель Минздрава. Каботахэ подчеркнула, что в республике только вакцины Moderna и Pfizer были разрешены для использования среди лиц в возрасте от 12 до 17 лет.

В настоящее время программа иммунизации на Филиппинах охватывает пять категорий граждан - медицинский персонал, пожилые лица, работники жизненно важных сфер услуг, малоимущие слои населения, а также люди с различными заболеваниями, представляющими риски для здоровья. Власти на этой неделе одобрили вакцинацию в октябре всего взрослого населения страны. На данный момент в республике полностью привито порядка 20,8 млн человек.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 2,52 млн, вылечились более 2,35 млн человек, умерли 37,9 тыс. пациентов.