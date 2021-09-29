Работникм соцсферы Кубани смогут претендовать на субсидии по ипотеке в 2022 году

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии в среду внесли изменения в краевой закон "Об организационном и финансовом обеспечении развития жилищного кредитования, накопления денежных средств для улучшения жилищных условий граждан", позволяющие предоставлять работникам социальной сферы субсидии на первый взнос по ипотеке для покупки жилья. В 2022 году претендовать на получение выплат смогут порядка 900 работников соцсферы.

Ранее с инициативой о внесении изменений в закон выступал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он предлагал с 2022 года предоставлять субсидии из краевого бюджета педагогам, врачам и социальным работникам, у которых нет собственного жилья, в размере 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке.

"В 2022 году претендовать на получение социальной выплаты смогут 879 граждан указанных категорий", - сообщил в ходе сессии министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко.

Он уточнил, что претендовать на выплаты смогут специалисты, проживающие в регионе не менее 10 лет. По его словам, субсидия в размере 1 млн рублей будет предоставляться независимо от стоимости квадратного метра, в Краснодаре она будет покрывать 20-30% от стоимости жилья, в ряде муниципалитетов края - до 50%.

"[Существует] дефицит специалистов социальной сферы: везде есть открытые вакансии врачей, соцработников, учителей. Сегодня эти специалисты в сложном положении, в особенности те, кто хотел бы улучшить свои жилищные условия, цены на жилье резко поднялись, и зачастую у них просто не хватает денег на первоначальный ипотечный взнос. Эта адресная социальная помощь призвана укрепить кадровую ситуацию в муниципалитетах, особенно в сельской глубинке. Медработники, педагоги, труженики социальной сферы должны знать, что их труд востребован, высоко ценится обществом и государством", - заявил ТАСС председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.