В Липецкой области до 31 октября из-за пандемии продлили запрет на массовые мероприятия

ТАСС, 29 сентября. Власти Липецкой области из-за риска распространения коронавируса продлили запрет на проведение в регионе всех массовых мероприятий. Об этом сообщили в постановлении администрации Липецкой области на интернет-портале правовой информации.

Как уточняется, изменения о продлении до 31 октября запрета всех массовых мероприятий внесены в постановление администрации региона от 26 марта 2020 года №159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) в Липецкой области". Ранее запрет действовал до 30 сентября 2021 года.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 52 569 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 45 739 человек, 1 643 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах. В настоящее время от коронавируса в регионе привито 407 856 человек, что составляет 55,9% от общего плана вакцинации жителей старше 18 лет. Всего в Липецкой области планируется привить от ковида 730 тыс. человек.