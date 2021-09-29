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В Северной Осетии за счет президентского гранта учителей обучат работе с детьми-инвалидами

Для проекта отобрали 15 общеобразовательных школ

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Проект по повышению уровня компетенции учителей в классах детей с ограниченными возможностями здоровья реализуют благодаря президентскому гранту в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили организаторы проекта - Северо-Осетинская региональная общественная организация "Ассоциация педагогов-психологов".

"Проект предназначен для решения сложной проблемы обучения и социализации детей с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья в условиях конкретной общеобразовательной школы. Проект направлен на повышение уровня профессиональной и психологической компетенций учителей начальной школы, в классах которых дети с условной нормой развития и дети с особыми образовательными потребностями обучаются и воспитываются вместе", - сказал собеседник агентства.

Для проекта отобраны 15 общеобразовательных школ. В каждой школе определен локальный координатор проекта, в проекте представлены все девять муниципальных образований республики.

В рамках реализации проекта до июля 2022 года пройдут курсы повышения квалификации педагогов-психологов, ежемесячные консультационные онлайн-семинары по инклюзивному образованию. Также будут подготавливаться методические материалы для педагогов, работающих в группах детей с условной нормой развития и детей с ОВЗ.

"Эффективное интегрированное обучение возможно лишь при условии специальной подготовки кадров. Целью такой подготовки является овладение педагогами начальной школы дефектологическими знаниями и специальными педагогическими технологиями, которые обеспечат возможность квалифицированного обучения и воспитания детей с ОВЗ", - отметили в общественной организации.

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